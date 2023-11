Bologna-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Ecco dove vedere la partita del campionato di Serie A TIM 2023-2024 tra Bologna e Lazio

Appuntamento allo stadio Dall’Ara a venerdì 3 novembre alle 20:45 per quanto concerne la sfida tra Bologna–Lazio.

Dove sarà possibile vedere la partita? Come tutti i match della Serie A TIM 2023/24, il match sarà visibile su DAZN in streaming live e on demand.

LazioNews24 offrirà, come di consueto, la cronaca live del match, impreziosita da curiosità e statistiche per tutti gli utenti. State con noi!