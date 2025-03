Calabria a DAZN: «Dobbiamo continuare così»

Condividi via email

L’esterno del Bologna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nell’intervallo della sfida tra Bologna e Lazio

Al termine del primo tempo tra Bologna e Lazio, Davide Calabria ha analizzato il match ai microfoni di DAZN.

IL COMMENTO – Loro sono una grande squadra. Noi dobbiamo continuare a spingere come stiamo facendo. Vogliamo ls vittoria, proprio come loro. Sarà una partita ancora aperta. L’abbiamo preparata bene, ma ripeto, non siamo neanche a metà