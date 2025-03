Bologna Lazio, Baroni mette la faccia! Il video dai tifosi

Dopo Bologna Lazio l’allenatore dei biancocelesti Marco Baroni si presenta sotto il settore ospiti: il video

Bologna Lazio è stato teatro di una sconfitta cocente, forse la peggiore in questa Serie A insieme a quella per 0-6 contro l’Inter. La frustrazione dei giocatori e la rabbia per questa partita non ha poi frenato gli stessi a recarsi sotto il settore ospiti insieme al proprio allenatore per assumersi le proprie responsabilità dopo tale disfatta.

In seguito è stato condiviso anche il video sui social della scena sotto ai tifosi biancocelesti che hanno ripreso il tecnico mentre si scusava con loro. Le immagini: