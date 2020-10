Bologna, i convocati di Mihajlovic: assente Skov Olsen, c’è De SIlvestri

Sinisa Mihajlovic ha comunicato la lista dei convocati del Bologna in vista della sfida contro la Lazio.

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Lazio, in programma sabato sera ore 20:45. Assente per infortunio Skov Olsen, c’è invece De Silvestri, allenatosi a parte nel corso della settimana.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calabresi, De Silvestri, Denswil, Hickey, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Vignato, Rabbi.