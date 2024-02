Bologna-Fiorentina 2-0, Thiago Motta batte Italiano e avverte la Lazio

Bologna-Fiorentina, termina con una vittoria degli emiliani, i quali danno un segnale chiaro alle rivali per la Champions

Questa sera va in scena la Champions League, ma il Bologna contro la Fiorentina ha ottenuto una vittoria da Champions. La formazione emiliana si impone sui toscani per 2-0 e in prossimità del match con la Lazio, Thiago Motta dà un chiaro segnale a Sarri. A decidere il match sono state le reti di Orsolini e Odgaard.

Inter 60 punti (23 partite giocate)

Juventus 53 (24)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 42 (24)

Roma 38 (24)

Lazio 37 (23)

Fiorentina 37 (24)

Napoli 35 (23)

Torino 33 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (24)

Lecce 24 (24)

Frosinone 23 (24)

Udinese 22 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)