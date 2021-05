Bologna, Danilo spoilera il futuro di Mihajlovic: «Magari Sinisa va via…»

Danilo, ormai ex difensore del Bologna, parla del futuro di Sinisa Mihajlovic forse lontano dalla panchina dei felsinei. Le parole al Corriere dello Sport.

«Magari Sinisa va via, o magari vuole fare un altro tipo di calcio. Non lo so. Sinisa ha sempre chiesto un attaccante e un difensore. Adesso servono una punta e due difensori. Ma non voglio creare polemiche, mi hanno sempre trattato bene».