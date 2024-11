Bojinov Lazio: «Se continua a giocare così andrà lontano: i ragazzi hanno fame»

Le parole di Valeri Bojinov prima del calcio d’inizio di Lazio Lugodorets: «Se giocano con questa intensità per tutto l’anno…»

Valeri Bojinov, ospite nello studio di Sky Sport, ha parlato prima del calcio d’inizio di Lazio Lugodorets. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ho visto la partita contro il Bologna: io penso che la Lazio se gioca con questa intensità e mentalità può arrivare fino in fondo sul lungo. Forse non ha dei campioni, ma ha giocatori che hanno fame, che hanno voglia e che sanno sacrificarsi tanto e vedo tanto dinamismo, sia in avanti che indietro: tutti difendono e tutti attaccano. Lo vedo in loro, nella Fiorentina e nell’Atalanta. Non la considero una sorpresa, ma una squadra riuscita».