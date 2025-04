Bodo Glimt Lazio, i biancocelesti anticipano il volo per la Norvegia: ecco le motivazioni della decisione della squadra di Baroni

Bodo Glimt Lazio inizia già oggi! I giocatori si recano in Norvegia per preparare al meglio la prossima sfida di Europa League

Bodo Glimt Lazio sarà la prossima partita di UEFA Europa League e sarà svolta in Norvegia. La squadra affronterà un impegno veramente complicato, esacerbato dalle intemperie climatiche e dal terreno sintetico.

Marco Baroni ha quindi deciso di anticipare la partenza per la Scandinavia per poter acclimatarsi al meglio e permettere alla propria squadra di prendere maggior dimestichezza con un campo sintetico e permettere un’adeguata cernita degli scarpini da calcio.

Stando infatti alle parole de il Corriere dello Sport, oggi, martedì 8 aprile, la squadra si ritroverà a Formello in mattinata per la consueta colazione di gruppo e la seduta d’allenamento fissata alle 10.45. In seguito la squadra partirà alla volta d Bodo con destinazione prevista alle ore 19.30.

Previsto per domani un risveglio muscolare in hotel seguito dalla rifinitura alle 17.45 sul campo dell’Aspmyra Stadium. Prevista poi la conferenza stampa di Baroni e quella di un suo giocatore. Per tutelare al meglio la propria squadra e per metterla nelle migliori condizioni possibili il presidente Lotito ha messo a disposizione ben 200 mila euro per un volo interamente in business class. Il rientro nella capitale è previsto giovedì notte con partenza alle 23.30 e arrivo, circa, alle 4.