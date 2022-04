Genoa, Blessin: «Contro la Lazio gara di bassa intensità e troppi errori»

Blessin, tecnico del Genoa, nella conferenza prima della gara contro il Milan, è tornato a parlare della gara contro la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di domani sera contro il Milan, Alexander Blessin ha parlato di nuovo della gara di domenica scorsa contro la Lazio:

«Quando si perde una partita con quattro gol è importante vedere gli errori che abbiamo commesso. Anche con il Verona e con la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e noi stessi farci un regalo. Ovviamente giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere. Loro sono favoriti ma andremo lì per fare la nostra partita».

INTENSITA’ – «Bisogna fare proprio così. Secondo i dati del GPS è stata una delle peggiori partite contro la Lazio. I dati li guardo volentieri, non mentono sia in modo positivo che negativo. Con i biancocelesti non c’è stata intensità ed è quello ci servirà per la partita di domani. Bisogna ritornare a quell’intensità che abbiamo messo in campo nelle altre partite e dobbiamo metterla in campo anche contro il Milan. Con la Lazio abbiamo dato la sensazione di andare a fare pressing solitario mentre nelle altre gare abbiamo dimostrato di farlo tutti compatti e questo sarà molto importante».