Sergej Milinkovic-Savic è il Binance Player of the Month di febbraio: la foto della premiazione con Lotito

I tifosi della Lazio hanno eletto Sergej Milinkovic-Savic come Binance Player of the Month di febbraio. Non poteva essere altrimenti visti i numeri e le prestazioni inanellate dal Sergente fino a questo punto della stagione e – soprattutto – nel mese appena trascorso.

Il centrocampista serbo è stato premiato ieri sera prima di Lazio-Venezia dal presidente Lotito con una targa commemorativa.