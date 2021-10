Binance Lazio: quanto incasserà il club dal nuovo sponsor. Le cifre

La Lazio ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Binance, ecco quanto incasserà il club dal nuovo sponsor

La Lazio ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Binance, piattaforma di scambio di criptovalute. Lo sponsor debutterà sulla maglia biancoceleste già a partire dal match contro l’Inter. Ecco quanto incasserà la Lazio dal nuovo sponsor:

La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey Sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance debutterà sulla maglia della Lazio e in tutte le attività di comunicazione a partire dal prossimo match casalingo tra Lazio ed Inter.

