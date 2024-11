Biglietti Roma-Lazio Women, tutte le info sul derby tra le due squadre. Il comunicato

Di seguito il comunicato della Lazio con tutte le informazioni.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per il derby della Lazio Women in programma domenica 17 novembre alle 15.30 al Centro Sportivo Tre Fontane.

Sarà possibile acquistare i biglietti nella seguente modalità:

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO