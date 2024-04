Biglietti Roma Lazio, sale l’entusiasmo dei tifosi: il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Roma-Lazio: sale l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti in vista della stracittadina del 6 aprile: il dato sui tagliandi venduti

Dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve allo Stadium, per la Lazio di Igor Tudor è tempo di pensare al derby del 6 aprile contro la Roma.

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è grande entusiasmo tra i tifosi biancocelesti in vista di una gara molto importante per tenere aperte le residue speranze di acciuffare un posto in Europa nella prossima stagione. Al momento sono circa 16mila i tagliandi acquistati dai tifosi biancocelesti nel settore ospiti.