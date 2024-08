Biglietti Lazio Venezia: PROSEGUE le vendita dei tagliandi. Il DATO aggiornato

Biglietti Lazio-Venezia: prosegue la vendita dei tagliandi in vista dell’esordio in campionato contro i lagunari. Il dato aggiornato

Come riportato da Il Messaggero, prosegue abbastanza bene la vendita dei biglietti per l’esordio in campionato della Lazio contro il Venezia.

Tra abbonamenti e biglietti venduti, al momento per Lazio-Venezia sono attese oltre 31.000 presenze. C’è ancora tempo per incrementare il numero.