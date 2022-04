Biglietti Lazio Torino, ecco quanti sono i tagliandi venduti fino ad ora

Biglietti Lazio Torino, fino ad ora sono 15mila i tagliandi venduti per la gara in programma domani, allo Stadio Olimpico

Il rush finale di campionato si fa sempre più intenso e le gare sempre più importanti: dallo Scudetto all’Europa League, tutto ancora è da decidere. Nella serata di domani, allo Stadio Olimpico, la Lazio sfiderà il Torino: gara fondamentale in ottica classifica per entrambe le squadre.

Come riportato da Il Messaggero, però, non ci sarà la spinta del grande pubblico ad accompagnare la squadra: fino ad ora, infatti, sono solo 15mila i biglietti venduti per il match.