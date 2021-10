Biglietti Lazio Marsiglia, ecco il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Lazio Marsiglia, ad oggi sono stati venduti 4000 tagliandi: nel mirino i 6000 della gara contro la Lokomotiv

La grande vittoria ottenuta sabato scorso in rimonta contro l’Inter ha sicuramente galvanizzato e ridato slancio alla tifoseria della Lazio. Prova ne è, come riporta il Corriere dello Sport, il numero di biglietti al momento venduti per la gara di domani in Europa League contro il Marsiglia.

Ad un giorno dalla sfida sono infatti stati venduti già 4000 tagliandi. C’è ancora tempo per eguagliare (e magari superare) il dato di 6000 raggiunto nella gara contro la Lokomotiv nella seconda giornata del girone.