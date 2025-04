Biglietti Lazio Juventus, il comunicato dei biancocelesti circa la vendita dei tagliandi nel match contro i bianconeri

Condividi via email

Biglietti Lazio Juventus, tutti gli aggiornamenti dalla società sulla vendita dei ticket per questa sfida di Serie A

I tifosi sono in attesa dei tanto agognati Biglietti Lazio Juventus. Per assistere al match, previsto per sabato 10 maggio alle ore 18:00, bisognerà seguire le disposizioni del Club sul proprio sito ufficiale. Ecco cosa recita il comunicato:

Data e Ora della Vendita:

Inizio : Venerdì 2 maggio alle ore 10:00

: Venerdì 2 maggio alle ore 10:00 Fine : Lunedì 5 maggio alle ore 12:00 (per la vendita riservata ai possessori di card)

: Lunedì 5 maggio alle ore 12:00 (per la vendita riservata ai possessori di card) Vendita libera generale: Lunedì 5 maggio dalle ore 16:00

Partita:

Lazio vs Juventus

Data : Sabato 10 maggio

: Sabato 10 maggio Ora: 18:00

Modalità di Acquisto:

Online tramite Vivaticket

tramite Vivaticket Punti Vendita Vivaticket

Tipologie di Vendita:

Vendita Libera con Card S.S. Lazio: Riservata ai possessori delle card Eagle e 1900

e Fino a 4 biglietti per persona

Codici da inserire: Millenovecento: 032… Eagle: EAG…

Prelazione per Abbonati Aquilotto Under 14: Possibilità di confermare il posto con biglietto

Stessi orari della vendita libera

Codici da mostrare: Millenovecento: 032… Eagle: EAG…

Vendita Libera Generale: Dalle ore 16:00 di lunedì 5 maggio

Senza obbligo di card

Tariffe Agevolate:

Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella (con accompagnatori) disponibili solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Nota: I posti non confermati dagli abbonati Aquilotto Under 14 saranno messi in vendita libera dopo le 16:00 del 5 maggio.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale della S.S. Lazio.