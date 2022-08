Biglietti Lazio Inter: prezzi e modalità di vendita. Tutti i dettagli

Biglietti Lazio Inter: prezzi e modalità di vendita per la seconda partita casalinga dei biancocelesti. I dettagli

La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso noti prezzi e modalità di vendita dei biglietti per il match contro l’Inter fissato il 26 agosto. Ecco tutti i dettagli.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdi 19 agosto saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – INTER in programma venerdi 26 agosto alle ore 20:45.

Date e orari della vendita:

– Dalle ore 16:00 di venerdi 19 agosto fino alle ore 20:45 di venerdi 26 agosto.

– PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a

questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella

tabella, nel seguente periodo:

– dalle ore 16:00 di venerdi 19 agosto, fino alle ore 19:00 di domenica 21 agosto.

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull’abbonamento tradizionale:

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

– ABBONAMENTO TRADIZIONALE – CODICE PRELAZIONE

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 10:00 di lunedi 22 agosto.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20

per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno

acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.