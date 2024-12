Biglietti Lazio Atalanta, il dato sui tagliandi venduti: oltre 40mila spettatori all’Olimpico. I numeri aggiornati

Biglietti Lazio Atalanta, il match si avvicina e sarà possibile acquistare ancora i tagliandi. Ecco il dato aggiornato sul numero di spettatori presenti

Lazio–Atalanta si avvicina, il match di Serie A che andrà in scena sabato 28 dicembre alle ore 20:45. Per la sfida che chiude il 2024 sarà possibile acquistare i biglietti fino al fischio d’inizio, c’è disponibilità in Tevere Top, Tevere lato Sud, Monte Mario, Distinti Sud e Curva Maestrelli.

Al momento sarebbero stati staccati oltre 10mila tagliandi, superata quindi quota 40mila. Un dato destinato a crescere fino a raggiungere e probabilmente superare le 45mila unità, media stagionale di presenze allo Stadio Olimpico.