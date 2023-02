Biglietti Lazio Atalanta: il dato aggiornato sui tagliandi

Scontro diretto per la Champions quello di questa sera tra Lazio e Atalanta: si viaggia verso quota 40mila biglietti venduti

La Lazio potrà contare questa sera all’Olimpico sull’incessante calore dei propri tifosi, una normalità in questa stagione. Come riportato da Il Messaggero, sono finora 7 mila biglietti acquistati che si vanno ad aggiungere ai 26.193 abbonamenti sottoscritti in estate, più i 1000 “Christmas Box”, ovvero il pacchetto natalizio che abbracciava le cinque gare casalinghe del 2023 (da Lazio Milan a Lazio- Sampdoria del 27 febbraio 2023).

L’obiettivo della società è che venga raggiunta e magari superata quota 40mila spettatori per una notte fondamentale per la stagione della squadra di Sarri.