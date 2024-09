Biglietti Fiorentina-Lazio, quasi SOLD OUT il Franchi: già tutto esaurito il SETTORE OSPITI

Biglietti Fiorentina-Lazio: quasi sold out lo Stadio Franchi a capienza ridotta al 50% per lavori, esauriti i biglietti nel settore ospiti

In Fiorentina-Lazio si va verso il tutto esaurito di biglietti. Per la sfida del lunch time di domenica, come riportato da La Nazione, sono già stati staccati 18 mila biglietti e con lo stadio aperto solo al 50% per i lavori di restauro, si punta al record stagionale di 18.915 spettatori.

Per quanto riguarda il settore ospite già venduti tutti i 300 biglietti messi a disposizione.