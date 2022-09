Biglietti Cremonese Lazio, arriva il comunicato dei lombardi

Ancora importanti novità per quel che riguarda la vendita dei biglietti di Cremonese Lazio, sfida in programma domenica prossima

Esaurito il settore ospiti, i supporter biancocelesti potranno acquistare tagliandi in altri settori. A confermarlo lo stesso club lombardo: «U.S. Cremonese comunica che in occasione della partita Cremonese-Lazio di domenica 18 settembre, la società non ha messo a disposizione dei sostenitori della squadra ospite biglietti a loro dedicati in settori diversi dalla Curva Nord. Si sottolinea comunque, che in base alle disposizioni vigenti, l’acquisto dei biglietti per la partita stessa non è soggetto a limitazioni e pertanto i sostenitori della squadra ospite possono liberamente acquisire tagliandi di ogni settore».