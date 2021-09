Biglietti Bologna Lazio, tutte le info utili per l’acquisto

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi I bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Ti consigliamo di usare il formato pdf sul tuo smartphone oppure stamparlo e portarlo con te.

Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’ accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021

All’accesso dovrai fornire una Green Pass con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS):

a) puoi scaricarlo dal sito:

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto. a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

Modalità di acquisto

Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Bologna se sprovvisti di biglietto.