L’ex centrocampista biancoceleste Lucas Biglia ha raccontato un retroscena sulla fascia da capitano alla Lazio. Le sue parole

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Lucas Biglia ha raccontato un retroscena sulla fascia da capitano alla Lazio.

CAPITANO – «È successo un casino. Battute a parte, fu un onore. Una responsabilità. All’inizio avrebbe voluto dare la fascia a Klose, ma era a fine carriera e disse di no. La scelta era tra me e Candreva, Pioli scelse me. Poi Antonio si rifiutò di fare il vice, ma tra noi nessuna polemica».