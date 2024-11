Biasin: «Castellanos era bloccato da Immobile. Ecco dove può arrivare questa Lazio»

Fabrizio Biasin, noto opinionista, ha parlato così della Lazio di Marco Baroni e del momento di Valentin Castellanos

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha parlato così della Lazio di Marco Baroni:

PAROLE – «Aveva bisogno di sentirsi leader Castellanos, la presenza di Immobile era troppo ingombrante. Però si capiva ci fosse qualcosa di ottimo dietro. L’anno scorso ha fatto un po’ fatica, ma i numeri ce li aveva e adesso ce li sta facendo vedere. Tocca fare un passo indietro sulla narrativa che si fa di solito su Lotito: non è il più bravo dei comunicatori, però che gli vuoi dire. Riesce sempre a trovare la quadra, gli uomini giusti, mercati paralleli tramite i suoi uomini che portano a costruire squadre spendendo il giusto.

Dove può arrivare questa squadra? Buonissime possibilità in campo europeo, mi sembra perfetta per arrivare in fondo a una competizione dove, tra l’altro, non ha grandi rivali accreditate. Sul campionato faccio fatica a pensare che tutte quelle che stanno andando male vadano avanti a fare così male. La Lazio deve mantenere questo ritmo, non so se ci riuscirà sul lungo periodo. Se riesce ad arrivare in zona Europa ha fatto ampiamente il suo dovere».