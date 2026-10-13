Bianchini: «Sono curioso di vedere una Lazio al completo! Con la Juventus sarà un test importante»

Riccardo Bianchini ha esaminato la vittoria della Lazio maturata contro il Monza! Sguardo al match con la Juventus

La Lazio si prepara a una sfida di grande rilievo dopo il successo ottenuto contro il Monza. Ai microfoni di Radiosei, Riccardo Bianchini ha analizzato la prestazione della squadra biancoceleste nell’ultima giornata, soffermandosi sugli aspetti più interessanti emersi all’Olimpico. L’attenzione si è poi spostata inevitabilmente verso il prossimo impegno contro la Juventus, appuntamento che potrà offrire ulteriori indicazioni. Il confronto con i bianconeri rappresenterà infatti un banco di prova importante per una Lazio protagonista di un avvio di stagione superiore alle aspettative e intenzionata a confermare quanto mostrato nelle prime uscite. Le parole emerse:

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VITTORIA CONTRO IL MONZA – «Contro il Monza ho rivisto una situazione molto simile a quella contro il Milan. Nel primo tempo la Lazio è stata bella da vedere e ha mostrato una notevole forza fisica, mentre nella ripresa mi è sembrata quasi priva di personalità. Bisogna considerare anche i tanti infortuni e le assenze che stanno condizionando le rotazioni. Quando recupererai tutti gli elementi avrai maggiori possibilità di mantenere elevato il dinamismo per tutta la partita. Senza alternative all’altezza, invece, rischi di diventare una squadra facilmente attaccabile».

SGUARDO JUVE – «Sono curioso di vedere una Lazio al completo, con quattro o cinque giocatori in grado di entrare dalla panchina mantenendo lo stesso livello. Questa squadra dipende molto dal movimento dei centrocampisti e, dopo circa 50 minuti, è inevitabile pagare qualcosa dal punto di vista fisico. Vorrei vedere una rotazione più ampia per conservare un’intensità elevata. Contro la Juventus troveremo una rosa profonda e di grande qualità: sarà un test importante anche per capire quale sia il reale spessore emotivo di questa squadra».