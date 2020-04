Lazio, Bianchessi: «C’è amarezza ma è andata così»

Il responsabile del settore giovanile e della sezione femminile della Lazio ha parlato riguardo la sospensione dei campionati

Nella serata di ieri la FIGC ha comunicato l’ufficialità della sospensione di tutti i campionati giovanili a livello nazionale.

Questa mattina, sulle frequenze di Lazio Style Radio, il responsabile biancoceleste Bianchessi ha espresso il suo parere: «Purtroppo è arrivata questa comunicazione. C’era il presentimento, anche perché non ci sarebbe stato il tempo per le fasi finali. Devo dire che c’è molta amarezza perché quattro delle nostre squadre avrebbero lottato per lo Scudetto. L’Under 14 era a punteggio pieno e avrebbe potuto conquistare il titolo per due anni di fila. Era stata una bella stagione: mi vengono in mente le vittorie nei derby delle giovanili. Ma anche le squadra femminili stavano facendo bene. Forse avremmo potuto raggiungere obiettivi importanti, ma è andata così: sarà per il prossimo anno».