Bezzi categorico: «La partita di ieri tra Lazio e Inter è stata una sentenza per il campionato, vi spiego»

Intervenuto ai microfoni di TMW ha parlato il giornalista sportivo Gianni Bezzi, il quale alla luce della sonora sconfitta di ieri della Lazio con l‘Inter rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – La gara di ieri sera è stata una sentenza del campionato. Perché l’Inter ha dimostrato di essere una squadra top, un Inter spettacolare che ha riportato con i piedi per terra una Lazio che, come pensavo io, ha fatto un ottimo lavoro grazie a Baroni, ma non è vero che sono tutti titolari. C’è gente inesperta e poi ieri mancavano alcuni elementi come Romagnoli, Gila, forse ha sbagliato anche Baroni che ha avuto la supponenza di affrontare l’Inter, più titolata e forte, di affrontarla a centrocampo con quel 4-2-3-1. Il messaggio che arriva è diretto a chi nel club pensava che a gennaio non si debba fare il mercato. Temo che questo 6-0 possa lasciare un segno. È un risultato umiliante

L’Inter potrebbe fare il Triplete. Detto ciò dico: questa grande squadra si era preoccupata di affrontare la Lazio, visto quanto accaduto a Leverkusen. Mi domando: sicuramente i meriti di Baroni ma si affronta un Inter in quel modo spavaldo? E poi non si fa nulla per evitare un risultato così umiliante?