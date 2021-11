Best Gol Fan Token Lazio: Immobile ringrazia i tifosi sui social – FOTO

Prima della gara contro la Juve, Immobile ha ricevuto il premio Best Goal Lazio Fan Token. Sui social il ringraziamento del giocatore

Sabato prima della gara contro la Juventus, Ciro Immobile ha ricevuto il premio “Best Goal powered by Lazio Fan Token su Binance”. L’esito del sondaggio lanciato dal club sulla pagina di Binance ha decreto come miglior gol quello contro il Napoli fatto contro gli azzurri alla prima giornata del campionato 18-19.

Il capitano biancoceleste ha ringraziato con una storia su Instagram tutti i tifosi che hanno partecipato al sondaggio: «Grazie a tutte le persone che hanno votato il Best Goal powered by Lazio Fan Token on Binance»