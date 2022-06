Bernardeschi senza squadra: il giocatore vuole un ingaggio troppo alto

Bernardeschi è stato uno dei nomi fatti per il mercato della Lazio, ma il giocatore rischia di rimanere senza squadra a causa dell’ingaggio

Bernardeschi corre il rischio di restare svincolato almeno per qualche giorno.

L’esterno classe 1994 dall’1 luglio non sarà più un giocatore della Juve, ma al momento non ha trovato nessuna squadra a causa del suo ingaggio elevato (4 milioni). Il Napoli e De Laurentiis avevano contattato il suo agente, ma non ci sono segnali sulla buona riuscita della trattativa. Il giocatore era stato accostato anche alla Lazio. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.