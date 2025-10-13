Bernardeschi Sarri, l'attaccante esce allo scoperto: «Quella frase...»

Bernardeschi Sarri, il chiarimento: «Mai avuto problemi con lui, le mie parole furono fraintese”

Federico Bernardeschi è tornato a parlare del suo passato alla Juventus e dei rapporti con i suoi ex allenatori, in particolare con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Ospite al Festival dello Sport di Trento, il centrocampista del Bologna ha voluto chiarire definitivamente il senso di alcune dichiarazioni del passato, spesso interpretate come una frecciata verso i tecnici che lo avevano allenato in bianconero.

L’ex juventino ha ricordato un momento molto discusso della sua carriera, quando durante un ritiro con la Nazionale pronunciò la frase sul «rischiare la giocata», che in molti lessero come una critica indiretta alla gestione tattica di Sarri. «Io non avevo assolutamente alcun problema con Sarri, né con Pirlo – ha spiegato Bernardeschi –. Quella frase venne percepita in un certo modo da fuori, ma non era un riferimento a loro. Con Sarri giocavo, con Pirlo meno, ma faceva bene a lasciarmi in panchina, perché in quel momento non stavo rendendo come avrei dovuto».

Il chiarimento di Bernardeschi Sarri arriva a distanza di anni da quel periodo intenso, segnato da grandi successi ma anche da momenti di difficoltà personali. Con Sarri in panchina, Bernardeschi aveva infatti trovato una certa continuità di impiego, alternando partite di grande qualità a prestazioni più opache. L’allenatore toscano lo stimava per la sua duttilità e per l’impegno in fase difensiva, anche se il giocatore faticava a trovare continuità sotto porta.

Con l’arrivo di Pirlo, le cose cambiarono: l’allenatore bresciano puntò su altri profili e Bernardeschi visse una stagione più complicata, in cui spesso partiva dalla panchina. Nonostante questo, il calciatore non ha mai rinnegato quel periodo, definendolo formativo sia dal punto di vista umano che professionale. «Pirlo e Sarri sono due grandi allenatori – ha aggiunto – e da entrambi ho imparato molto. Le mie parole erano solo un pensiero spontaneo, ma capisco che nel calcio ogni frase può essere interpretata in tanti modi diversi».

Oggi Bernardeschi, rinato al Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano, guarda avanti con serenità. Il capitolo Bernardeschi Sarri resta un ricordo del passato, ma anche la testimonianza di quanto il giocatore sia cresciuto, imparando a gestire con equilibrio le pressioni e le interpretazioni che inevitabilmente accompagnano chi vive sotto i riflettori del calcio italiano.