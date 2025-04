Berhami sulla Lazio: «Si sente parecchio l’assenza di Castellanos. L’obiettivo della squadra ora deve essere questo»

Berhami, l’ex biancoceleste alla luce del momento delicato della Lazio esprime una sua analisi sulla squadra nel podcast Step on Football

Intervenuto come di consueto nel podcast di Dazn Step on Football, Valon Berhami esprime il suo parere relativo alla situazione della Lazio alla luce del pari dei biancocelesti con il Torino di lunedì e la sconfitta di Bologna

PAROLE – Mancano alcuni interpreti fondamentali, uno su tutti Castellanos. Senza punta è chiaro che in un squadra come la Lazio condiziona tantissimo. Si aspettava questo momento dove hai speso tanto e dal punto di vista mentale hai fatto tante partite, la Roma è in recupero e sta dando mentalmente fastidio alla Lazio. Ovvio che l’Europa League diventa l’obiettivo primario, stare dietro al passo Champions inizia complicato. La Lazio in Europa League deve assolutamente passare, credo che ce la farà. Insomma, se non passa col Bodo significa che non merita di andare avanti