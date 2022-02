Bergonzi: «Rigore Lazio-Bologna? Io lo avrei fischiato in campo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mauro Bergonzi ai microfoni di TMW Radio ha analizzato alcuni casi da moviola nell’ultima giornata di campionato. Ecco le parole dell’ex arbitro sulla manata di Soumaoro a Zaccagni.

RIGORE LAZIO-BOLOGNA – «Io avrei fischiato rigore in campo. Davanti ai miei occhi vedo un giocatore che dà una manata, involontaria o meno, non posso far altro che fischiarlo».