Bergomi: «Lazio sempre compatta, Milinkovic giocatore superiore»

Beppe Bergomi, nel salotto di Sky Sport, ha commentato la partita della Lazio contro l’Inter: ecco le sue parole

«La Lazio è rimasta sempre più compatta rispetto all’Inter. Non ha mai concesso profondità, l’Inter faceva possesso palla ma sterile. La Lazio ha i giocatori giusti per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter, sono molto veloci. Inzaghi ha messo Gagliardini per la fisicità di Milinkovic, ma Milinkovic è un giocatore superiore, è stato il migliore in campo. L’Inter dopo il pareggio ha avuto quello sprazzo, ma dopo piano piano la Lazio è venuta fuori e i cambi non hanno migliorato l’Inter. Il primo gol della Lazio? Dimarco è in ritardo, ma c’è un concorso di colpa».