Bergodi: «Nella Lazio si vede la mano di Sarri. Marusic può arginare Zaniolo»

L’ex biancoceleste Bergodi ha detto la sua vista del derby tra Lazio e Roma

Cristiano Bergodi, ex biancoceleste, in una intervista a Radiosei ha parlato in vista del derby tra Lazio e Roma.

LE PAROLE – «Mi piace come lavora Sarri, io l’ho anche seguito. Si vede ora la sua mano sulla Lazio, bisognava dargli anche il suo tempo. Hysaj o Marusic nel derby? Da quella parte per arginare Zaniolo metterei Marusic che si adatta meglio anche fisicamente, è più prestante. Dispiace che non ci sia Radu perché la sua personalità è sempre importante nel derby. Con tutto il rispetto per Mourinho, sta vivendo un anno di transizione. Il gioco non è favoloso, la Lazio in questo momento è un po’ più avanti. Poi è chiaro al derby spesso chi è favorito non vince».