Berardi Lazio, CLAMOROSO ritorno di fiamma? QUESTO aspetto ingolosisce Fabiani

Berardi-Lazio, clamoroso ritorno di fiamma per l’esterno italiano? L’operazione low cost ingolosisce Angelo Fabiani. Ultime

Come riportato da Sky Sport, Domenico Berardi potrebbe trasformarsi in un’occasione per il calciomercato Juve sul finire di questa sessione estiva dei trasferimenti. Il giocatore è alle prese con il recupero post-infortunio, ma la sua carriera potrebbe continuare lontano dal Sassuolo dopo la retrocessione in B degli emiliani.

Da Torino ci pensano, sapendo che potrebbe diventare un’opportunità per gli ultimi giorni di mercato a cifre non proibitive viste le condizioni del suo club. Attenzione però al nuovo Napoli di Conte, segnalato come molto interessato all’affare. Il calciatore resta anche nei radar del calciomercato Lazio dopo gli approcci di un anno fa: tentativo a fine estate?