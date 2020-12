Benevento Lazio, Luiz Felipe vince il ballottaggio: Patric in panchina

Lazio, Patric ancora fuori causa: stringerà i denti ed è pronto a subentrare

La Lazio sfida il Benevento al Vigorito, la difesa sarà priva di Acerbi infortunato e vedrà per la prima volta in stagione un terzetto inedito: Luiz Felipe, Hoedt e Radu. Il brasiliano ha vinto il ballottaggio con Patric, che dopo un inizio stagione sempre da titolare non ha disputato alcuna delle gare degli ultimi dieci giorni. Alle prese con un brutto e fastidioso torcicollo, lo spagnolo ha recuperato in extremis e data l’emergenza si accomoderà in panchina e potrebbe dare il cambio a Luiz Felipe in corso di match.