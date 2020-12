Benevento Lazio, goleade biancocelesti negli unici due precedenti in Serie A

Tra Benevento e Lazio in Serie A si registrano soltanto due precedenti, riconducibili alla stagione 2017/2018, quella in cui la Lazio di Inzaghi ebbe il miglior attacco d’Italia ed il sesto dei primi cinque campionati europei. Contro la compagine neopromossa i capitolini si imposero in maniera netta e perentoria sia all’andata che al ritorno. Al Vigorito su 5-1 biancoceleste, mentre all’Olimpico la squadra di De Zerbi andò sotto di un uomo ma riuscì ad andare in vantaggio, per poi perdere 6-2 una gara molto più difficile per gli uomini di Simone Inzaghi di quanto non abbia detto il punteggio finale. Undici reti in due partite, mai la compagine biancoceleste nell’era Inzaghi aveva siglato più gol al medesimo avversario nelle due gare di campionato.