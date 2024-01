Belotti: «Normale che i tifosi della Roma ci fischino, meritano molto di più»

Andrea Belotti, attaccante della Roma, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan: le dichiarazioni

Andrea Belotti ha parlato in conferenza dopo Milan-Roma, altra sconfitta per i giallorossi che fa seguito a quella con la Lazio.

LE PAROLE – «Non c’è un giocatore che non si senta in difficoltà con i nostri tifosi. I tifosi ci seguono ovunque. È normale che anche loro possano fischiare perché non stiamo vincendo le partite. L’unica cosa che possiamo fare è compattarci e lavorare. I tifosi della Roma si meritano molto molto di più».