Belahyane stupisce il tecnico della Lazio Sarri: cresce l’attesa per il suo impiego, le ultime

Belahyane stupisce il tecnico della Lazio Sarri: cresce l’attesa per il suo impiego, le ultimissime notizie

A volte, dalle difficoltà nascono le opportunità più inaspettate. Il mercato estivo della Lazio, bloccato e privo di grandi colpi, ha di fatto costretto Maurizio Sarri a cercare i rinforzi direttamente in casa, spremendo al massimo la rosa a sua disposizione. In questo contesto di necessità, sta emergendo la figura di Mohamed Belahyane, centrocampista marocchino che sembra aver dato le risposte positive che il tecnico cercava.

Il suo debutto stagionale, avvenuto in occasione della prima partita della Lazio all’Olimpico contro il Verona, è stato folgorante. Appena entrato, ha subito fornito un assist, un impatto immediato che non solo ha contribuito al risultato, ma ha anche sorpreso positivamente lo stesso Sarri, che ora lo guarda con occhi diversi. Era un momento che il giocatore attendeva da tempo: tornato tra i convocati già contro il Como, non era stato impiegato perché non ancora al meglio dopo un infortunio alla caviglia. Contro il Verona, ha dimostrato di essere pronto.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il suo percorso alla Lazio è stato finora in sordina. Arrivato a gennaio nel gruppo allora guidato da Marco Baroni, non aveva trovato molto spazio. Quei primi mesi, tuttavia, si sono rivelati un periodo di apprendistato fondamentale per ambientarsi nel calcio italiano. La vera svolta è arrivata con Sarri, che ne ha rivisto la posizione in campo. Dopo un’attenta valutazione durante la preparazione estiva, il tecnico sembra avergli trovato il ruolo ideale: quello di mezzala.

Se Belahyane confermerà i progressi mostrati in questa posizione, le sue chance di giocare con continuità sono destinate ad aumentare vertiginosamente. Attualmente sta continuando a lavorare sodo a Formello, non essendo stato convocato dalla sua nazionale. La sua dedizione è alimentata da un grande obiettivo: convincere Sarri a dargli fiducia per potersi guadagnare un posto tra i convocati del Marocco per la Coppa d’Africa, in programma a fine dicembre.