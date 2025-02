Belahyane Lazio, tutti i dettaglia dell’affare: ecco la formula, i termini e la cifra ufficiale

Belahyane Lazio, ecco tutti i dettagli sull’affare con l’Hellas Verona: la formula, i termini e le cifre in un comunicato agli azionisti in borsa

Si è concluso l’altro ieri il calciomercato Lazio, che ha visto gli arrivi dell’ultimo giorno Oliver Provistgaard in difesa e Reda Belahyane a centrocampo. Sull’ex calciatore del Verona i biancocelesti hanno comunicato con una nota agli investitori in borsa la formula, i termini e le cifre dell’affare. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio in una nota comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro del calciatore Rade Belahyane, proveniente dal club Hellas Verona. L’acquisizione definitiva è gratuita e prevede un corrispettivo variabile di 9,5 milioni al verificarsi di particolari condizioni sportive. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro valido per cinque stagioni sportive»