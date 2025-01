Belahyane Lazio, dalla Capitale non mollano la presa. Occhio alla concorrenza: due club sfidano Fabiani e Lotito

Belahyane Lazio, dalla Capitale non mollano la presa per il centrocampista del Verona. Ma occhio alla concorrenza: le ultime novità

Il calciomercato Lazio non molla la presa su Reda Belahyane, centrocampista del Verona nel mirino dei biancocelesti da mesi e in cima alla lista della spesa per questo mese di gennaio.

Come riportato da Alfredo Pedullà, i biancocelesti vogliono proporre agli scaligeri la stessa offerta fatta all’Empoli – ma rifiutata dai toscani – ovvero quello del prestito biennale con obbligo di riscatto. Sul centrocampista c’è anche l’interesse di Milan e Marsiglia.