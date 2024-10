Bazzani sicuro: «La Lazio ha un modo di giocare europeo e sono certissimo di una cosa per il futuro»

Bazzani, l’ex attaccante si esprime riguardo la nuova Lazio di Baroni elogiandola in particolare sullo stile di gioco che esprime

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Fabio Bazzani ha parlato ed elogiato l’operato svolto fin ora dalla Lazio rilasciando a riguardo queste considerazioni sui biancocelesti

PAROLE – “Le avversario della Lazio sono Inter, Napoli e Juve per potersi giocare un posto in Europa. La Lazio rispetto a queste squadre, al di là della diffidenza iniziale, ha entusiasmo. Baroni è un allenatore che ha grande fiducia da parte di tutto l’ambiente, con giocatori che si butterebbero nel fuoco per lui. L’identità la crei se non hai problematiche interne perché pensi solo al campo e a lavorare. Se ogni settimana hai questioni da gestire, come la Roma che ha messo fuori De Rossi, allora si fa fatica perché ogni giorno c’è da pensare a qualcosa che non sia l’allenamento

La Lazio ha un modo di giocare europeo, anche se a volte è un po’ troppo offensiva. È pur vero però che in Europa deve essere quello lo stile se vuoi raggiungere qualcosa, non paga speculare o non avere coraggio. In campo internazionale tutte le squadre ti affrontano a viso aperto e devi per forza creare a livello offensivo. Non è un caso che abbia portato buoni risultati. Secondo me la Lazio potrà fare bene in Europa perché ha le caratteristiche e i giocatori adatti per portare risultati