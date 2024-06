Bayern Monaco, Upamecano: «Seconda parte di stagione più complicata. È stata una situazione difficile, ma…». Le parole del giocatore

Ai microfoni de L’Equipe ha parlato il difensore centrale del Bayern Monaco Dayot Upamecano, che nell’ultima stagione ha affrontato la Lazio in Champions League. In particolare si è espresso nuovamente sulla doppia sfida, soprattutto riguardo quella all’Olimpico dove ha rimediato un cartellino rosso che ha portato al rigore trasformato da Ciro Immobile. Queste le sue parole.

PAROLE– «All’inizio la stagione è andata bene. Nella seconda parte è stato più complicato, con le mie due espulsioni (a febbraio contro la Lazio in Champions e poi contro il Bochum in Bundesliga, ndr.). Poi non ho più giocato. È stata una situazione difficile, ma non mi sono mai arreso, mi sono arreso. Ho continuato a lavorare per essere nuovamente convocato dalla squadra francese ».