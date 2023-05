Bayern Leverkusen-Roma, i giallorossi approdano in finale di Europa League nonostante il pari di Leverkusen

Termina 0-0 la sfida della BayArena tra il Leverkusen di Xabi Alonso e la Roma di Mourinho, con i giallorossi che approdano in finale di Europa League per la prima volta dopo 32 anni. I giallorossi sfideranno la vincente di Siviglia e Juventus ancora in corso.