Basic si impunta: non vuole lasciare la Lazio. Avrebbe accettato solo quella destinazione, poi definitivamente sfumata

Come scrive il Corriere dello Sport Basic non ha intenzione di partire, avrebbe accettato solo l’Udinese, se n’era parlato quando in ballo col calciomercato Lazio c’era Samardzic.

Difficile per Lotito e Fabiano trovagli una collocazione negli ultimi giorni di mercato.