Basic, il ritorno in campo che sorprende: la Lazio riscopre un centrocampista dimenticato

Basic torna protagonista dopo un anno e mezzo di attesa: prova solida e riconoscimenti dalla stampa sportiva

Dopo un lungo periodo ai margini, Toma Basic è tornato a calcare il terreno di gioco con la maglia della Lazio, offrendo una prestazione che ha sorpreso molti osservatori. Il centrocampista croato, classe 1996, era finito nel dimenticatoio dopo un anno e mezzo trascorso quasi esclusivamente tra allenamenti e panchina. Nonostante le 70 presenze accumulate dal suo arrivo nel 2021, il suo impiego era diventato sempre più sporadico, tanto da far pensare a un addio imminente.

Eppure, in questa stagione, qualcosa è cambiato. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per la sua rigidità tattica e la fiducia selettiva nei confronti dei suoi giocatori, ha deciso di dare una chance a Basic. Lo aveva promesso in estate e ha mantenuto la parola. Il croato ha risposto con una prova concreta, senza fronzoli, ma efficace. Non ha brillato per giocate spettacolari, né ha dominato il centrocampo come farebbe un top player. Tuttavia, ha mostrato solidità, ordine e una condizione fisica che ha stupito chi lo dava ormai per fuori dai radar.

Sui social, qualcuno ha ironizzato ribattezzandolo “Sergej Milinkovic-Basic”, un paragone esagerato con l’ex stella serba della Lazio, ma che testimonia quanto la sua prestazione abbia colpito l’immaginario dei tifosi. In un contesto dove la Lazio fatica a trovare continuità, avere un giocatore ritrovato come Basic può rappresentare una risorsa preziosa.

Il suo ritorno in campo è stato premiato anche dai quotidiani sportivi, che gli hanno riconosciuto una prova più che sufficiente. In un calcio dove spesso si cerca il gesto tecnico eclatante, la normalità di Basic ha fatto notizia. E forse, proprio questa normalità può diventare un valore aggiunto per una squadra che ha bisogno di certezze.

IL MESSAGGERO – Basic 6,5;

CORRIERE DELLO SPORT – Basic 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Basic 6,5;