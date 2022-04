Durante la conferenza stampa di presentazione di Lazio-Sassuolo, mister Sarri ha parlato anche del rendimento di Basic e del futuro

Luis Alberto, Leiva, Milinkovic. Questo è il terzetto di centrocampo preferito da Sarri nelle ultime uscite stagionali: i tre hanno già fatto le fortune di Inzaghi e, finalmente, hanno trovato armonia anche nel gioco del nuovo tecnico. La presenza del Sergente e dello spagnolo, però, ha tagliato fuori Basic, acquisto estivo della Lazio e ragazzo di grande prospettiva. Ad elogiarlo è stato l’allenatore stesso che, in conferenza stampa, ha dichiarato:

BASIC – «Involuto no. Diciamo che ci aspettavamo una crescita più veloce, ma rappresenterà il futuro della Lazio e su questo non ho dubbi. Se poi ci mette un mese o sei, ha varie motivazioni. Sarà importante per la squadra».