Baroni a Dazn: «Fa piacere avere quasi tutti a disposizione. Ecco cosa dobbiamo migliorare»

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Verona–Lazio, Marco Baroni ha parlato così del match di questo pomeriggio:

PAROLE – «Se mi sento più sicuro avendo quasi tutti a disposizione? È chiaro che ci fa piacere però sicuramente le difficoltà che abbiamo avuto assenze numeriche mi hanno fatto vedere un volto positivo della squadrata sempre centrata. Avevamo necessità di recuperare, ci manca ancora qualcuno ma è un aspetto importante. Il nostro lavoro è stare sempre con la testa lì dentro.

L’approccio? Non c’è niente di casuale nel calcio, c’è da migliorare in alcune aree e questa è una di quelle. La squadra deve trovare il ritmo, lavoriamo su questo e quando scende andiamo in difficoltà. La cosa importante è che la squadra non tralasci la sua identità, abbiamo girato da poco il giro di boa c’è ancora tanto lavoro. I ragazzi lo sanno, testa li dentro.

Tornare a Verona? Piacevole, c’è la consapevolezza di tornare con persone con cui ho fatto qualcosa di importante ma soprattutto che abbiamo dato tutto sia io sia il mio staff.

Questa è una squadra che deve difendersi, lo ha sempre fatto. Ha tanti giocatori di qualità, offensivi. Quando c’è da correre dietro lo si fa tutti insieme è chiaro. La nostra identità è quella di recuperare una palla un po’ più lontano dalla nostra porta».