Baroni a Sky: le parole pre partita del tecnico laziale

Baroni, il tecnico biancoceleste rilascia nel pre partita contro il Plzen le sue consuete dichiarazioni e si esprime con queste parole

A pochi minuti dalla gara esterna di Europa League contro il Viktoria Plzen, ha parlato ai microfoni di Sky Baroni, il quale esterna le sue sensazioni sulla gara e si sofferma in particolare sulla scelta del portiere titolare. Ecco cos ha detto

PAROLE – Il portiere? Volevo dare continuità, siamo in un momento cruciale della stagione e mi sembrava doveroso, per questo ho puntato ancora su Provedel. Maruisic mi ha dato disponibilità, credo che oggi ci aspetti una partita di grande intensità, dobbiamo essere molto bravi. Ci serve una partita di grande aspetti fisico e mentale, loro fanno un calcio veemente per questo ho messo in campo chi ci può dare più garanzia. I cambi a gara in corso poi saranno importanti. Il campo? Non siamo contenti, non è dei migliori. Ho parlato subito alla squadra, non ci servono alibi, dobbiamo essere bravi nell’adattarci immediatamente. Sarà fondamentale l’impatto dentro la partita. Il Viktoria Plzen ti porta tanta pressione, va sui riferimenti, noi dobbiamo essere bravi nella prima gestione della palla e andare subito sui terzini. Loro tendono a posizionarsi e abbassarsi, dobbiamo cercare gli spazi giusti